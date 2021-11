Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà distancé pour le successeur annoncé de Mbappé ?

Publié le 26 novembre 2021 à 23h10 par D.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Dusan Vlahovic pourrait finalement prendre la direction de l'Angleterre à la fin de la saison.

Arrivé au PSG en 2017, Kylian Mbappé voudrait réaliser son rêve d’enfant à la fin de la saison en rejoignant le Real Madrid. Lié à la formation parisienne jusqu’en juin prochain, l’international français espérait déjà prendre la direction de l’Espagne lors du dernier mercato estival, mais a été retenu par ses responsables. La succession de Kylian Mbappé pourrait donc vite devenir un sujet central au sein du PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants parisiens apprécient Erling Haaland, mais un autre attaquant intéresserait le club de la capitale.

Vlahovic proche de la Premier League ?