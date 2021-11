Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi veut tenter un incroyable coup avec Ousmane Dembélé !

Publié le 27 novembre 2021 à 15h10 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG librement et gratuitement le 1er juillet, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait se tourner vers Ousmane Dembélé pour le remplacer. En effet, le président parisien verrait d'un très bon oeil l'idée de boucler un coup XXL à 0€ avec le numéro 7 du Barça.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Selon nos informations du 25 aout, Leonardo compte se jeter sur Erling Haaland en priorité en cas de départ de son numéro 7 en 2022. Et en cas d'échec sur ce dossier, le directeur sportif du PSG a prévu de se tourner vers Robert Lewandowski. En plus d'Erling Haaland et du buteur du Bayern, le club de la capitale aurait un autre nom en tête pour l'après-Mbappé : Ousmane Dembélé.

Al-Khelaïfi veut boucler un coup à 0€ avec Ousmane Dembélé