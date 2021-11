Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau plan bien ficelé pour ce gros coup de Leonardo ?

Publié le 27 novembre 2021 à 12h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC, Franck Kessie aurait alerté le PSG. Alors qu'ils voudraient prolonger leur milieu de terrain ivoirien et refroidir les ardeurs parisiennes, les Rossoneri auraient monté une toute nouvelle stratégie.

Après Leo Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG voudrait boucler un nouveau coup XXL à 0€ en 2022. En effet, Leonardo aurait identifié le profil de Franck Kessie, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec le Milan AC. Conscient de la situation de l'international ivoirien, le directeur sportif du PSG aimerait boucler sa signature librement et gratuitement à l'issue de la saison. Toutefois, les Rossoneri feraient tout leur possible pour anéantir les espoirs parisiens.

Le Milan AC a une nouvelle stratégie pour Franck Kessie