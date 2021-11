Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste de Leonardo aurait pris une grande décision !

Publié le 25 novembre 2021 à 22h10 par La rédaction

Cherchant à se renforcer en vue du prochain mercato estival, le PSG surveillerait avec attention la situation de Franck Kessié. Néanmoins, le milieu de terrain aurait déjà pris sa décision pour son avenir.

L’été dernier, le PSG s’est attaché les services de nombreux joueurs pour presque rien. En effet, le club de la capitale a recruté gratuitement Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum, eux qui étaient libres de tout contrat. Et en vue du prochain mercato estival, les Rouge-et-Bleu compteraient réitérer cette performance. De ce fait, la direction parisienne surveillerait de nombreux joueurs qui voient leur engagement arriver à terme en juin prochain. Sur la liste du PSG, on peut retrouver le nom de Franck Kessié. Le milieu de terrain de 24 ans n’a toujours pas prolongé avec le Milan AC malgré son rôle important dans l’effectif de Stefano Pioli. Le PSG suivrait donc de près cette piste. Néanmoins, le joueur aurait déjà tranché pour son avenir.

Kessié veut rester à Milan, mais...