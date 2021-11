Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... La grande annonce du PSG !

Publié le 25 novembre 2021 à 20h45 par D.M.

Malgré les nombreuses rumeurs entourant l'avenir de Mauricio Pochettino, mais aussi de Zinédine Ziane, le PSG reste calme et continue de conforter le technicien argentin.

Lié au PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino finira t-il la saison avec le club parisien ? A en croire la presse anglaise, ce n’est pas certain. Le technicien argentin serait la grande priorité de Manchester United pour s’installer durablement sur le banc anglais et remplacer Ole Gunnar Solskjaer. Le PSG ne souhaite pas être pris de court et s’est déjà penché sur la question de sa succession. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité dès le mois de juin, les dirigeants parisiens apprécient fortement le profil de Zinédine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai dernier.

Pour le PSG, il n'est pas question, pour l'instant, d'un départ de Pochettino