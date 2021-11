Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane se rapproche et pose déjà une condition colossale !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne mis à jour le 25 novembre 2021 à 17h05

Priorité du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane aurait déjà rencontré les dirigeants du PSG, dont Leonardo et Jean-Claude Blanc. Et le technicien français semble désormais ouvert à l'idée de rejoindre le club parisien et aurait même déjà fait une énorme demande.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le cas Pochettino fait désormais débat au sein du club de la capitale. Son avenir est loin d'être assuré et la priorité du Qatar se nomme Zinedine Zidane. Et les rumeurs entourant l'entraîneur argentin se sont d'ailleurs accélérées ces dernières heures. Et pour cause, le natif de Murphy serait le favori de Manchester United pour remplacer Ole Gunnar Solskjær. D'ailleurs, Mauricio Pochettino se montre évasif au sujet de son avenir. Après la défaite contre Manchester City, l'ancien manager de Tottenham assurait en conférence de presse que « les joueurs connaissent notre situation. Ils connaissent également la leur. On vit dans un business avec de nombreuses rumeurs. Elles sont parfois positives et d’autres fois négatives. Toujours est-il que je ne veux pas parler de ces rumeurs . » Face à cette situation, le PSG serait d'ailleurs tiraillé entre la volonté de ne pas perdre son entraîneur en cours de saison, et celle de sauter sur l'occasion qui se présente avec Zinedine Zidane, dont l'entourage, à commencer par son proche conseiller Alain Migliaccio, verrait d'un bon œil une arrivée à Paris.

Les négociations avancent... et Zidane réclame déjà la tête de Leonardo