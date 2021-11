Foot - PSG

PSG : Ces révélations fracassantes sur la relation entre Mbappé et Benzema !

Publié le 29 novembre 2021 à 9h45 par D.M.

Agé de 33 ans, Karim Benzema n'hésiterait pas à se comporter comme un leader au sein du vestiaire du Real Madrid, mais aussi de l'équipe de France. Et particulièrement avec la pépite du PSG... Kylian Mbappé !

Agé de 33 ans, Karim Benzema a gagné en maturité et en sagesse au fil des années. Performant sous le maillot du Real Madrid, mais aussi en équipe de France, l’attaquant français a pris de l’assurance au sein du vestiaire et n’hésiterait pas à prodiguer de précieux conseils à ses jeunes partenaires comme Kylian Mbappé avec qui il fait des étincelles chez les Bleus, mais pas (encore) en club puisque le champion du monde tricolore, qui est annoncé proche du Real Madrid, évolue au PSG jusqu'à la fin de la saison. Les deux hommes évoluent ensemble en équipe de France et entretiennent une très bonne relation. Un avant-goût avant une potentielle collaboration au Real Madrid ?

Benzema se comporterait comme un grand frère avec Mbappé !