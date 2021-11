Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti veut boucler une vente à 12M€ !

Publié le 29 novembre 2021 à 21h00 par A.D.

Alors que Dusan Vlahovic pourrait rejoindre le PSG ou un autre club en 2022, la Fiorentina aimerait le remplacer par Borja Mayoral. Prêt à laisser filer son attaquant espagnol, le Real Madrid réclamerait une somme proche de 12M€ pour son transfert.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a fixé ses priorités pour assurer la potentielle succession de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo a fait d'Erling Haaland son plan A et de Robert Lewandowski son plan B en cas de départ de son numéro 7 en 2022. En parallèle, le directeur sportif du PSG aurait identifié d'autres cibles, dont Dusan Vlahovic, pour l'après-Mbappé. Et heureusement pour le club emmené par Mauricio Pochettino, la Fiorentina se préparerait déjà au départ de son buteur serbe.

Ancelotti ouvert à la vente de Borja Mayoral ?