Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti veut rejoindre Guardiola !

Publié le 30 novembre 2021 à 1h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Luka Modric n'arriverait pas à trouver un accord avec Florentino Pérez. Alors qu'il pourrait quitter la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022, l'international croate verrait d'un très bon oeil l'idée de rejoindre Manchester City, avant de finir sa carrière à New York City.

La saison dernière, Luka Modric a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'au 30 juin 2022. Alors que son milieu de terrain croate risque de partir librement et gratuitement, Florentino Pérez aurait lancé les négociations avec lui il y a plusieurs semaines pour qu'il rempile au plus vite. Toutefois, comme l'a indiqué Super Deporte , le président du Real Madrid n'arriverait pas à trouver un accord avec Luka Modric, et ce, parce qu'il proposerait un renouvellement de contrat d'une saison, quand le joueur réclamerait une prolongation de deux ans. Sachant que ce dossier est actuellement bloqué, Pep Guardiola pourrait se muer en trouble fête.

Direction Man City puis New-York pour Luka Modric ?