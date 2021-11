Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut plomber un autre dossier de Leonardo !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h45 par D.M.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger serait la grande priorité du Real Madrid au poste de défenseur central.

Le PSG a recruté Sergio Ramos lors du dernier mercato estival. Mais malgré ce transfert, le club parisien voudrait recruter un nouveau défenseur central. A la recherche de joueurs libres, les dirigeants français auraient coché le nom d’Antonio Rüdiger, libre à la fin de la saison. Son équipe, Chelsea n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et espère toujours trouver un accord. « Tout le monde veut qu'il reste. C'est assez clair, mais comme je l'ai dit, il y a parfois un délai dans ces choses-là. Il y a évidemment un délai, mais il sait ce qu'il a et pour quel club il joue. C'est un club fantastique et un championnat fantastique. C'est un compétiteur et c'est pourquoi nous avons un peu de patience et espérons une fin heureuse » a expliqué Thomas Tuchel.

Le Real Madrid s'immisce dans le dossier Rüdiger