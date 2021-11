Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez ne lâche rien pour ce gros talent de Ligue 1 !

Publié le 29 novembre 2021 à 23h30 par D.M.

A la recherche de renforts au milieu de terrain, le Real Madrid étudierait la piste menant à Aurélien Tchouameni, joueur de l'AS Monaco.

Le milieu de terrain du Real Madrid composé, généralement, de Luka Modric, Casemiro et de Toni Kroos est certes vieillissant, mais se montre toujours aussi solide. Toutefois, les dirigeants espagnols voudraient préparer la suite et accueillir un renfort dans l’entrejeu, malgré les présences dans le groupe de Federico Valverde ou encore d’Eduardo Camavinga. Marca a annoncé que le Real Madrid ne devrait pas recruter Paul Pogba, mais un autre joueur français aurait tapé dans l’œil de Florentino Perez.

Tchouaméni, l'une des priorités du Real Madrid