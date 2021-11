Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La retentissante confidence d’Al-Khelaïfi sur le dossier Zidane !

Publié le 29 novembre 2021 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 29 novembre 2021 à 20h56

Alors que le PSG semblerait discuter avec Zinedine Zidane et son entourage, le président Nasser Al-Khelaïfi a nié tout contact avec le champion du monde 98.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 9 novembre dernier, le cas Mauricio Pochettino est particulièrement discuté en interne, l’entraîneur argentin ne semblant plus faire l’unanimité auprès des décideurs du PSG. Et on vous dévoilait également que les propriétaires du Paris Saint-Germain appréciaient beaucoup le profil de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière. Ces derniers temps, il a quotidiennement été question des discussions entre certains membres du PSG et le clan Zidane dans le cadre de l’éventuel remplacement de Pochettino à la tête de l’effectif du PSG. Néanmoins, à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’or à Paris au Théâtre du Châtelet ce lundi soir, le président Nasser Al-Khelaïfi a calmé le jeu.

« On a zéro contact avec Zidane »