Mercato - OM : Daniel Riolo dresse un constat accablant sur le dossier Kamara !

Publié le 29 novembre 2021 à 19h10 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM à l’issue de la saison, Boubacar Kamara semble catégoriquement repousser l’idée d’une prolongation avec son club formateur. Une situation qui semble avoir un impact sur son rendement sportif selon Daniel Riolo…

Laissé sur le banc tout au long de la rencontre dimanche soir face à Troyes (1-0), Boubacar Kamara est-il en plein divorce avec l’OM, lui qui aurait récemment refusé la dernière offre de prolongation de contrat formulée par Pablo Longoria ? Jorge Sampaoli a tenté d’éteindre l’incendie en conférence de presse d’après-match : « S’il n’a pas joué en raison de sa situation contractuelle ? Non c’est une décision purement sportive de mon côté qui est liée au besoin de faire tourner suite au déplacement en Turquie. C’était un voyage qui était très long. J’avais besoin de changement dans les joueurs au milieu de terrain. Tout ce qui concerne son contrat ne concerne que lui et le club », a confié l’entraîneur de l’OM. Et pourtant…

« J’ai l’impression qu’il pense plus à son avenir »