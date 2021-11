Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan à 70M€ pour Kylian Mbappé !

Publié le 29 novembre 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid a l'intention de se séparer de nombreux joueurs en 2022 pour alléger sa masse salariale et libérer de l'espace pour Kylian Mbappé.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé. Un intérêt qui ne fait plus le moindre doute puisqu’il a été confirmé par le principal intéressé en octobre dernier. « Au départ, j'avais demandé un délai de réflexion. Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid » avait confié le joueur du PSG dans un entretien à L’Equipe . Le Real Madrid avait tenté de le recruter lors du dernier mercato estival en proposant des offres allant de 160M€ à 200M€, mais les dirigeants parisiens ont pris le risque de le conserver à un an de la fin de son contrat. Mais à partir de janvier prochain, Kylian Mbappé sera libre de négocier avec l’équipe de son choix et pourrait se tourner vers le Real Madrid. Entraîneur de la formation merengue , Carlo Ancelotti n’échappe pas aux interrogations sur l’avenir de l’international français, mais le technicien a décidé de botter en touche lors de la dernière conférence de presse : « Si je vois Mbappé et Haaland dans le nouveau Bernabeu ? Je m’imagine dans le nouveau stade avec Ancelotti (rires). Je souhaite que l’entraîneur soit Carlo. Qui je préfère entre Mbappé ou Haaland ? (Rires) J’aime les bons joueurs et ils sont très bons tous les deux ». Mais à en croire la presse espagnole, les dirigeants du Real Madrid seraient déjà en ordre de marche et auraient lancé les premières manœuvres dans ce dossier, qui devrait s’étirer jusqu’à la fin de la saison.

Le Real Madrid veut dégraisser son groupe