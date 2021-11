Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur le feuilleton Haaland !

Publié le 29 novembre 2021 à 18h45 par D.M.

Ancien assistant de Frank Lampard à Chelsea, Jody Morris a confirmé que le club anglais avait tenté de recruter Erling Haaland lorsqu'il était en poste entre juillet 2019 et janvier 2021.

La presse espagnole est unanime : Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Un coup dur pour le PSG, qui tente de prolonger le contrat du champion du monde et qui devra trouver son remplaçant sur le marché. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la grande priorité des dirigeants parisiens. Mais l’attaquant norvégien ne manque pas de prétendants. Récemment, Thomas Tuchel avait officialisé son intérêt pour Haaland. « Nous avons parlé d’Erling Haaland à quelques reprises, y compris pendant le mercato. Mais ensuite, cela semblait absolument irréaliste et pas du tout faisable » confiait le coach de Chelsea en octobre dernier.

« Je sais qu’Haaland parlait à Frank quand il était manager de Chelsea »