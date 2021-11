Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles précisions sur l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 29 novembre 2021 à 16h10 par T.M.

Si Paul Pogba est toujours un joueur de Manchester United, son avenir chez les Red Devils reste encore et toujours incertain. Des précisions viennent d’ailleurs d’être apportées sur le cas du Français.

Proche du départ cet été, Paul Pogba est finalement resté à Manchester United. Néanmoins, le feuilleton est loin d’être terminé. Etant dans sa dernière année de contrat, le Français sera libre à la fin de la saison. De quoi intéresser de nombreux cadors européens à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore de la Juventus. Pogba sera donc l’une des grosses opportunités à saisir sur le marché des transferts. A moins qu’il ne prolonge d’ici là…

Quel avenir pour Pogba ?