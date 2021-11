Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, photo… La réponse du PSG pour Paul Pogba !

Publié le 29 novembre 2021 à 11h15 par T.M.

Face aux dernières rumeurs apparues concernant Paul Pogba, le PSG a tenu à mettre les choses au point.

Cet été, Paul Pogba était visiblement très proche du PSG. Finalement, le Français est resté à Manchester United, mais cela pourrait n’être que partie remise. En effet, le champion du monde est en fin de contrat et pourrait donc partir libre à l’issue de la saison. Et cela n’a pas échappé à Leonardo, qui serait donc à l’affût pour récupérer gratuitement Pogba. Dernièrement, les rumeurs se sont d’ailleurs multipliées concernant ce dossier, puisque des photos ont montré que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, et Paul Pogba étaient présents au même moment dans le même hôtel.

Une coïncidence pour le PSG ?