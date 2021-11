Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves pourrait faire une grosse victime !

Publié le 29 novembre 2021 à 11h10 par A.D.

Arrivé il y a un an au FC Barcelone, Sergino Dest commencerait déjà à susciter les doutes en interne. Et alors que Xavi a validé le retour de Dani Alves, le défenseur américain pourrait bientôt être placé sur le marché.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de l'Ajax, Sergino Dest a alerté le FC Barcelone. En quête d'un nouveau latéral droit, la direction du Barça a été séduite par l'international américain. Ainsi, pour faire plier les Lanciers , les hautes sphères catalanes ont proposé un chèque d'environ 21M€ en octobre 2021. Et alors que Sergino Dest n'a disputé qu'une seule saison pleine avec le Barça, Xavi et Joan Laporta pourraient déjà essayer de s'en séparer dans un avenir proche.

Sergino Dest déjà sur le départ ?