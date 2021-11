Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi, Alves… Lionel Messi valide les choix de Laporta !

Publié le 24 novembre 2021 à 6h00 par T.M.

Pour remettre le FC Barcelone sur le droit chemin, Joan Laporta est notamment allé chercher Xavi, tandis que Dani Alves a lui aussi fait son retour. Des choix forts qui n’ont pas échappé à Lionel Messi.

La nouvelle ère peut enfin débuter au FC Barcelone. En effet, après avoir remercié Ronald Koeman, Joan Laporta a pu recommencer sur une page blanche et c’est Xavi qui sera en charge d’écrire cette nouvelle histoire. De retour au Barça, le désormais entraîneur blaugrana aura donc la mission de ramener le club catalan au sommet. Et pour encadrer son effectif actuel, il peut désormais compter sur Dani Alves. Deux choix forts de la part des Blaugrana afin de renouer avec le succès.

« Alves peut être un bon complément, tout comme dans le cas de Xavi »