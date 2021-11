Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse réponse tombe déjà pour Eden Hazard !

Publié le 24 novembre 2021 à 5h30 par T.M.

Eden Hazard n’étant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, son avenir au Real Madrid s’assombrit. Faut-il alors s’attendre à un départ cet hiver ? Réponse.

Recruté pour plus de 100M€ en 2019, Eden Hazard était très attendu au Real Madrid. Mais depuis son arrivée, le Belge a enchainé les déceptions, étant notamment trop souvent blessé. Mais quand il est sur le terrain, l’ancien de Chelsea n’est pas au niveau et les critiques se font désormais de plus en plus nombreuses. D’ailleurs, il ne fait aujourd’hui plus aucun doute, l’avenir d’Eden Hazard s’écrit loin du Real Madrid, étant donné qu’il n’entre plus forcément dans les plans de Carlo Ancelotti. Mais quand va-t-il partir ? Cela ne devrait pas être pour cet hiver.

La décision d’Eden Hazard !