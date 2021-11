Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir d'un cadre du Barça !

Publié le 29 novembre 2021 à 10h30 par La rédaction

Alors que son contrat se termine en juin 2022, Sergi Roberto n'a toujours pas prolongé avec le FC Barcelone. La direction catalane ne semblerait plus vouloir compter sur l'Espagnol.

L'histoire pourrait bien prendre fin entre Sergi Roberto et le FC Barcelone. Formé à la Masia, le joueur de 29 ans a jusqu'ici passé l'intégralité de sa carrière en Catalogne. Toutefois, l'Espagnol est dans sa dernière année de contrat avec le Barça et tarderait à parapher un nouveau bail. Ainsi, Sergi Roberto pourra négocier avec les clubs de son choix à compter du 1er janvier prochain afin de s'engager librement à l'issue de la saison. Un scénario qui prendrait de plus en plus d'ampleur en coulisses...

Le Barça ne voudrait plus de Sergi Roberto