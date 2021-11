Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Alvaro Gonzalez affiche un souhait fort pour son avenir !

Publié le 29 novembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il doit se contenter d’un statut de remplaçant cette saison à l’OM, Alvaro Gonzalez a fait le point sur sa situation personnelle dimanche soir et laisse entendre qu’il se voit toujours au club la saison prochaine.

Titularisé par Jorge Sampaoli dimanche soir contre Troyes (1-0), Alvaro Gonzalez n’a vécu que sa 3e apparition en Ligue 1 depuis le début de la saison, lui qui était pourtant un taulier du secteur défensif phocéen l’an dernier. Barré par les recrutements de William Saliba et Luan Peres durant le mercato estival, le défenseur espagnol ne baisse pas les bras pour autant et affiche même son souhait d’être européen avec l’OM la saison prochaine comme il l’a indiqué dimanche soir en zone mixte après la rencontre.

« Cette année, je n’ai pas beaucoup joué, mais… »