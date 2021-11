Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi a choisi sa prochaine destination avec Luis Suarez !

Publié le 29 novembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi a signé un contrat de deux saisons. Grand ami de Luis Suarez, La Pulga aurait planifié son avenir avec lui. En effet, les deux hommes auraient convenu ensemble de rejoindre l'Inter Miami à l'été 2023.

Alors qu'il venait tout juste de fêter ses 13 ans, Lionel Messi a quitté l'Argentine et les Newell's Old Boys pour rejoindre l'Europe du côté du FC Barcelone. Formé à la Masia catalane, La Pulga a gravi les échelons à une vitesse fulgurante, jusqu'à devenir la grande star et le capitaine du club blaugrana. Toutefois, tout a basculé pour Lionel Messi et le Barça lors du dernier mercato estival. En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, la star argentine a négocié pendant de longues semaines avec sa direction pour prolonger. Mais alors que le club catalan a de grosses difficultés sur le plan économique, Joan Laporta et Lionel Messi n'ont pas réussi à trouver une solution pour poursuivre leur aventure ensemble. Et après avoir tout tenté pour prolonger avec le Barça, La Pulga a finalement dû se trouver un nouveau club. Alerté par le cas Leo Messi, le PSG n'a pas perdu de temps et en seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont pu annoncer l'arrivée libre et gratuite de leur nouveau numéro 30. Une signature pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 30 juin 2023, et qui ne devrait pas durer plus longtemps.

Lionel Messi a prévu de signer à l'Inter Miami en 2023

Selon les informations d' El Nacional , Leo Messi aurait déjà tout prévu pour la fin de sa carrière. Arrivée au PSG lors du dernier mercato estival, La Pulga aurait déjà planifié la date de son départ. Comme l'a indiqué le média catalan, Lionel Messi compterait aller au bout de son contrat avec le PSG, soit le 30 juin 2023, et partir dès que cet engagement sera terminé. En effet, l'international argentin envisagerait de s'envoler vers les Etats-Unis le 1er juillet 2023 pour rejoindre librement et gratuitement l'Inter Miami de David Beckham. Un plan qui ne serait pas né d'hier et qu'il n'aurait pas mis en place tout seul.

Luis Suarez dans les valises de Leo Messi ?