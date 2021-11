Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos envoie un gros message à Messi pour le Ballon d'Or !

Publié le 29 novembre 2021 à 10h15 par A.D.

Alors que la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu ce lundi soir, Sergio Ramos a déjà son favori en tête. Comme il l'a reconnu lui-même, le défenseur du PSG voit Lionel Messi remporter le Graal une septième fois.

Ce lundi soir, on connaitra l'identité du Ballon d'Or 2021. Parmi les 30 joueurs nommés, trois joueurs du PSG espèrent remporter le Graal. Si Lionel Messi a déjà été sacré à six reprises, Kylian Mbappé et Neymar croisent les doigts pour être récompensé une première fois. Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, tout comme Lionel Messi, Sergio Ramos a été interrogé sur le Ballon d'Or après son premier match joué sous les couleurs rouge et bleu. Et comme l'ancien capitaine du Real Madrid l'a avoué lui-même, son favori est Lionel Messi, même s'il compte soutenir tous ses coéquipiers parisiens.

«Je lui souhaite toute la chance du monde»