PSG : Sergio Ramos envoie un énorme message pour la Ligue des champions !

Publié le 29 novembre 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG ambitionne de remporter sa première Ligue des champions, Sergio Ramos estime que le club de la capitale est sur la bonne voie.

Après avoir recruté massivement au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le PSG s’est une fois de plus lancé en quête de son premier sacre en Ligue des champions, lui qui reste sur une finale et une demi-finale lors des deux dernières éditions. Ainsi, Paris est sur la bonne voie, mais ne parvient toujours pas à décrocher le Graal ultime du football européen. Arrivé cet été, Sergio Ramos fera partie de ceux ayant la lourde tâche d’apporter leur expérience pour aider le PSG à atteindre son objectif, et c’est pourquoi l’ancien défenseur du Real Madrid a adressé quelques conseils sur la recette à suivre à l’occasion d’un entretien accordé à Prime Vidéo .

« Il faut croire au travail, au sacrifie, à l’effort »