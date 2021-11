Foot - PSG

PSG : Pochettino prêt à tout changer avec le retour de Sergio Ramos ? Il répond !

Publié le 28 novembre 2021 à 19h15 par A.C.

Le retour tant attendu de Sergio Ramos pourrait contraindre Mauricio Pochettino à revoir la tactique actuellement mise en place au Paris Saint-Germain.

Arrivé cet été sans aucune indemnité de transfert, Sergio Ramos a été unanimement salué comme une excellente recrue. Il a fallu pourtant attendre la 15e journée de Ligue 1 pour le voir enfin à l’œuvre avec le Paris Saint-Germain, six mois après son dernier match officiel. « Comment je me suis senti ? Très bien, très content, après des mois difficiles au cours desquels je n’ai pas pu jouer et aider l’équipe » a confié le défenseur de 35 ans, au micro de Prime Video. « C’est toujours très positif avec une victoire. Donc forcément ça fait plaisir de revenir, j’espère passer une bonne saison avec cette équipe ».

« C'est toujours important d'être flexible »