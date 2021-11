Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti, Benzema... Une nouvelle bombe est lâchée sur Mbappé !

Publié le 29 novembre 2021 à 12h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé refuserait de prolonger pour pouvoir rejoindre le Real Madrid en 2022. Toutefois, la Maison-Blanche se devrait de convaincre Fayza Lamari pour rafler la mise avec le crack français. Et d'après la presse catalane, la mère de Kylian Mbappé aimerait voir Carlo Ancelotti quitter le Real Madrid pour faciliter son adaptation.

Lors de l'été 2017, le PSG s'est offert les services de Kylian Mbappé. En concurrence avec le Real Madrid, le club de la capitale a réussi à remporter son bras de fer en proposant à l'AS Monaco de boucler un prêt avec option d'achat avoisinant les 180M€. Désireux de s'imposer en France avant d'aller à la conquête de l'Europe, Kylian Mbappé a signé un contrat de cinq saisons avec le PSG. Un bail qu'il n'a jamais été étendu. Et alors qu'il sera en fin de contrat le 30 juin, l'international français serait sur le point de partir librement et gratuitement, car il refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir rejoindre le Real Madrid. Toutefois, le club merengue aurait encore une mission très importante à remplir avant de pouvoir accueillir Kylian Mbappé : convaincre Fayza Lamari, la mère du joueur.

La mère de Mbappé veut voir Ancelotti quitter le Real Madrid

Selon les informations d' El Nacional , Florentino Pérez aurait compris très vite qu'il se devait de convaincre Fayza Lamari s'il voulait réussir à boucler la signature de Kylian Mbappé. Et à en croire le média catalan, la mère du numéro 7 du PSG ne serait pas totalement sereine à l'idée d'un transfert au Real Madrid pour le moment. En effet, Fayza Lamari aurait des doutes concernant Carlo Ancelotti et aimerait voir un entraineur « galactique » prendre sa place sur le banc merengue. Selon le clan Mbappé, le coach italien aurait un profil similaire à Mauricio Pochettino, qui décevrait actuellement au PSG, et ne serait pas capable de gérer un vestiaire de stars.

