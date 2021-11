Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Milliardaire, Russie... Ça se précise sérieusement pour la vente de l'ASSE !

Publié le 29 novembre 2021 à 17h10 par D.M.

Total Sport Investments est désormais favori pour racheter l'ASSE. Le milliardaire russe Sergei Lomakin a assisté à la rencontre face au PSG, avant de formuler une offre au cabinet KPMG.

Le processus de vente de l’ASSE s’accélère en coulisses. Ces dernières heures, un candidat émerge comme favori. Selon les informations de L’Equipe , un possible repreneur serait prêt à injecter 100M€ au sein du club stéphanois. Il s’agirait d’un milliardaire russe, qui aurait assisté à la rencontre entre l’ASSE et le PSG ce dimanche, accompagné de Michel Salgado, ancien du Real Madrid. Le quotidien sportif évoque le nom de Roman Dubov, l’un des dirigeants de la société Total Sports Investment.

Une offre a été déposée par Lomakin