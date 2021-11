Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un nouveau projet à 100M€ dévoilé pour le rachat de l’ASSE !

Publié le 29 novembre 2021 à 8h30 par T.M.

Alors que la vente de l’ASSE avait dernièrement connu un coup d’arrêt, un repreneur sérieux aurait fait son apparition.

Depuis plusieurs mois maintenant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo cherchent un repreneur pour l’ASSE. Ces dernières semaines, ce processus de vente s’était quelque peu accéléré avec différentes ventes, mais toutes avaient finalement été retoquées. De quoi alors retarder la vente des Verts, actuellement en difficulté en Ligue 1. Néanmoins, en coulisse, beaucoup de choses se passeraient. Et à en croire les dernières informations de L’Equipe , un possible repreneur se serait présenté avec pas moins de 100M€ à injecter à l’ASSE.

L’ASSE sous pavillon russe ?