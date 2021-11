Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en grand danger pour cette pépite de Premier League ?

Publié le 29 novembre 2021 à 7h00 par D.M.

A en croire la presse anglaise, l'ASSE aurait coché le nom de Folarin Balogun, jeune joueur lié à Arsenal. Mais d'autres équipes de Premier League observeraient ses performances.

L’ASSE tient sa première recrue hivernale. Libre depuis son départ du FC Séville, Joris Gnagnon s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’à la fin de la saison. « Joris vient pour avoir du temps de jeu, pour nous apporter sa qualité de défenseur et surtout dans une période où on sera sûrement amoindri par des absences vu la CAN. D’ici-là, il faut qu’il se rebâtisse un physique et petit à petit, redevienne compétitif » a confirmé Claude Puel ce dimanche. Mais l’ASSE n’a pas terminé ses emplettes et cherche à se renforcer à moindre coût.

Swansea et Bournemouth sur Balogun