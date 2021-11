Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort de Claude Puel sur son premier renfort hivernal !

Publié le 28 novembre 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 28 novembre 2021 à 17h35

Bien que son arrivée n’ait pas été officialisée par l’ASSE, Claude Puel a confirmé en conférence de presse la venue de Joris Gnagnon qui devra cependant batailler pour revenir à son meilleure niveau selon l’entraîneur des Verts.

Au cours du mercato estival, l’ASSE ne s’est pas montrée particulièrement active dans le sens des arrivées. Hormis la venue d’Ignacio Ramirez, les Verts se sont montrés plutôt discrets lorsque d’autres clubs de Ligue 1 bougeaient dans tous les sens afin de renforcer au maximum leurs effectifs. Frappé par la crise financière liée au Covid-19, l’ASSE n’est pas vraiment en mesure de réaliser de grosses opérations sur le marché des transferts. Et dans le cadre du mercato hivernal, il se pourrait que l’AS Saint-Étienne ait déjà mis la main sur sa première recrue à un prix défiant toute concurrence. En effet, alors que son contrat a été résilié par le FC Séville, Joris Gnagnon va faire son retour en France après avoir fait ses classes au Stade Rennais et et ses premiers pas dans le monde professionnel en 2016. Après trois saisons à Séville, Gnagnon va retrouver la Ligue 1 comme L’Équipe l’a fait savoir ces dernières heures. Le défenseur se serait mis d’accord avec l’ASSE sur les contours de son contrat, et il ne manquerait à présent plus que l’officialisation de son arrivée, alors qu’il aurait déjà déposé le pied sur le sol français. Mais pas sur les termes souhaités par l’ASSE.

Un contrat moins long que prévu pour Gnagnon

C’est du moins ce que L’Équipe affirme ce dimanche. À en croire le quotidien sportif, l’ASSE aurait eu un plan précis en tête pour Joris Gnagnon et cet objectif aurait été de lui faire apposer sa signature sur un contrat de 18 mois. Néanmoins, le principal intéressé se serait montré plus que réticent face à cette option, refusant de potentiellement descendre avec les Verts en fin de saison, le club stéphanois étant actuellement lanterne rouge de Ligue 1. Et bien que rien n’ait été officialisé, Claude Puel a rendu cette opération officielle à sa manière.

Puel officialise l’arrivée de Gnagnon !