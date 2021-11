Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Alves envoie un message fort après son grand retour !

Publié le 29 novembre 2021

Première recrue hivernale du FC Barcelone, Daniel Alves souhaite que le club retrouve sa splendeur et le goût de la victoire.

Arrivé au début du mois de novembre pour remplacer Ronald Koeman, Xavi a vu un autre ancien du FC Barcelone poser ses valises en Catalogne. Libre depuis son départ de Sao Paulo en septembre dernier, le latéral droit s’est engagé avec le club blaugrana jusqu’à la fin de la saison et devrait faire ses débuts en janvier prochain. Agé de 38 ans, Daniel Alves est ravi de faire son retour, mais sait la tâche ardue qui l’attend.

« Le club doit redevenir grand »