Mercato - OM : Frank McCourt doit-il vendre l’OM ?

Cela fait à présent un bon moment que les rumeurs et témoignages fusent dans la presse en ce qui concerne l’éventuel rachat de l’OM. Propriétaire du club phocéen, Frank McCourt campe sur ses positions et refuse de céder l’Olympique de Marseille comme il l’a assuré à maintes reprises. Néanmoins, le sujet est discuté en interne d’après les informations du 10sport.com. McCourt doit-il revoir sa copie ? C’est notre sondage du jour !

« Si je vais rester propriétaire de l’OM alors qu’on a dit que les Saoudiens étaient intéressés par l’OM ? Je l’ai dit à de nombreuses reprises, je ne vais nulle part. J’aime l’OM, j’aime Marseille. Et l’équipe joue très bien. Maintenant, je crois qu’on a atteint notre vitesse de croisière, on construit un club qui peut vraiment gagner et c’est mon but. Ce sont des rumeurs qui sont diffusées par les réseaux sociaux. C’est de la pure désinformation qui se dissémine sur les réseaux sociaux sur le fait que le club est à vendre. Je l’ai dit 10, 12 fois : le club n’est pas à vendre. Je suis là, je suis propriétaire du club ». Voici le message clair que Frank McCourt faisait passer à France 24 à la mi-novembre, balayant une nouvelle fois d’un revers de main les rumeurs quant à une éventuelle vente de l’OM. Ces derniers mois, il a publiquement été question d’un rachat de l’OM par l’intermédiaire de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Ce projet n’a finalement rien donné. Cependant, le journaliste Thibaud Vérizian n’en démord pas et a fait passer le message suivant sur sa chaîne Twitch . « J’ai les preuves, j’ai des virements, des contrats, mes sources ne m’ont pas menti, j’ai des confirmations toutes les semaines. Des sources de très très haut niveau, haut fonctionnaire, avocats. Je n’ai aucun souci de ce côté là. je n’ai pas de date à donner mais vous pouvez dormir tranquille… ».

Le sujet d’une vente est discuté, mais McCourt ne bronche pas !

Alors, que faut-il en penser ? Le10sport.com s’est penché sur la question dans la journée de lundi. Et selon nos informations exclusives, le sujet d’une vente a bel et bien été abordé ces derniers temps à… Dubaï. En effet, une entrevue au sommet a eu lieu aux Émirats Arabes Unis avec à l’ordre du jour : une potentielle vente de l’OM ! Frank McCourt campe toujours autant sur ses positions et refuse de céder l’Olympique de Marseille. Néanmoins, l’homme d’affaires américain n’est clairement pas contre les discussions et se montre même à l’écoute de diverses propositions concrètes dont le club phocéen fait l’objet et a fait l’objet par le passé. Pour le moment, aucun projet ne semble plaire à McCourt.



