Mercato - OM : Sampaoli interpelle encore McCourt et Longoria pour cet hiver !

Publié le 30 novembre 2021 à 15h15 par A.M.

Malgré le recrutement pléthorique de l'OM cet été, Jorge Sampaoli a une nouvelle fois fait part de son souhait de voir des renforts débarquer cet hiver à Marseille.

Cet été, l'OM s'est montré très actif en attirant pas moins de 11 joueurs. Par conséquent, l'effectif de Jorge Sampaoli a été en grande partie renouvelé. Cependant, en fin de mercato, le technicien argentin confiait sa volonté de voir encore 3 ou 4 joueurs arriver pour compléter son groupe. Un vœu qui n'a pas été exaucé puisque seul Amine Harit, finalement peu utilisé, a été recruté. C'est la raison pour laquelle Jorge Sampaoli souhaite encore voir débarquer des renforts durant le mercato d'hiver. « On demande à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) de faire venir des joueurs confirmés. On n'a pas encore ces joueurs, je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Parfois c'est possible, parfois non », confiait récemment l'entraîneur de l'OM.

Sampaoli réclame des renforts pour cet hiver