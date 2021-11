Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boubacar Kamara sort enfin du silence sur son avenir !

Publié le 30 novembre 2021 à 15h10 par A.C.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’est présenté en conférence de presse et a abordé les questions sur son avenir.

C’est un dossier délicat dont Pablo Longoria se serait bien passé. Formé au club et essentiel dans le dispositif de Jorge Sampaoli ces derniers mois, Boubacar Kamara pourrait quitter l’Olympique de Marseille. Son contrat se termine en effet en juin prochain et les dernières indiscrétions sur son avenir ne poussent pas l’OM à l’optimisme. Kamara aurait en effet refusé les dernières offres que lui aurait soumises Pablo Longoria et aurait déjà plusieurs pistes à l’étranger. La presse italienne évoque surtout un intérêt de l’AC Milan, ou encore de la Juventus.

« Est-ce que j’ai pris une décision ? Je suis toujours en réflexion »