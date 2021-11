Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara ne laisse aucune chance à Longoria !

Publié le 30 novembre 2021 à 14h10 par A.C.

L’avenir de Boubacar Kamara, dont le contrat se termine en juin 2022, devrait s’écrire loin de l’Olympique de Marseille en dépit des efforts de Pablo Longoria.

Les choix de Jorge Sampaoli lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Troyes (1-0), ont soulevé plusieurs questions. Une d’entre elles concerne Boubacar Kamara, habituel titulaire de l’OM relégué sur le banc des remplaçants. Certains ont en effet ont pu y voir une sorte de punition, ou carrément un tournant décisif dans le long feuilleton qui oppose le joueur et son club concernant sa situation contractuelle. Pablo Longoria a en effet essayé de le vendre cet été, puis ensuite de le prolonger, afin de ne pas prendre le risque de le perdre à la fin de son contrat. Le président de l’OM ne semble toutefois pas voir trouvé la solution, puisque Kamara s’approche inexorablement d’un départ.

Kamara ne voudrait plus rien savoir