Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé veut jouer un terrible tour à Xavi !

Publié le 30 novembre 2021 à 16h00 par A.M.

Bien qu'Ousmane Dembélé semble privilégier une prolongation au FC Barcelone, son agent quant à lui fait traîner les négociations en attendant les offres de Premier League.

C'est la priorité du FC Barcelone. En coulisses, la direction blaugrana s'affère pour tenter de trouver un accord avec Ousmane Dembélé dont le contrat s'achève en juin prochain. En conférence de presse, Xavi évoquait d'ailleurs ce dossier : « J'ai eu une discussion en tête-à-tête avec lui, je lui ai fait comprendre à quel point il était important pour moi, non seulement pour cette saison mais aussi pour l'avenir. C'est à lui de décider. J'espère qu'il pourra renouveler son contrat car c'est un joueur capable de faire la différence dans les années à venir. Je lui parle, je ne connais pas son entourage, c'est à lui de décider . » Mais l'entourage de Dembélé pourrait bien plomber les plans de Xavi.

L'agent de Dembélé scrute les offres