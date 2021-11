Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux nouveaux énormes projets pour la vente du club ?

Publié le 30 novembre 2021 à 13h10 par A.M.

Alors qu'un projet colossal semble prendre forme pour le rachat de l'ASSE avec le milliardaire russe Sergueï Lomakin, deux autres candidats fortunés seraient en lice.

Le processus de vente de l'ASSE est lancé depuis plusieurs mois, mais cela fait quelques jours que les choses s'accélèrent. En effet, il y a tout juste une semaine, KPMG, cabinet d'audit en charge d'éplucher les offres, recommandait de ne pas donner suite aux projet d'Olivier Markarian et de Jean-Michel Roussier dont les garanties financières ne répondaient pas aux critères. Malgré tout, la vente n'est pas encore abandonnée, loin de là même puisque L'Equipe a révélé que Roman Dubov, président de la société Total Sports Investments LLP, épaulé par le milliardaire russe Sergueï Lomakin, était à la tête d'un projet ambitieux pour l'ASSE.

Deux autres candidats fortunés, en plus de Lomakin