Mercato - ASSE : Romeyer avait tout prévu pour remplacer Puel !

Publié le 30 novembre 2021 à 11h10 par A.M.

Bien qu'il soit toujours en place sur le banc de l'ASSE, Claude Puel a eu très chaud à trois reprises. Roland Romeyer tenait même son successeur.

Après un été très compliqué durant lequel l'ASSE n'aura enregistré qu'une seule recrue, à savoir Ignacio Ramirez arrivé dans les dernières seconde sous la forme d'un prêt, le début de saison qui a suivi a été plus que difficile. Et pour cause, les Verts ont du attendre la 13e journée pour décrocher leur première victoire de la saison, face à Clermont (3-2). Par conséquent, l'avenir de Claude Puel a été un sujet récurrent ces dernières semaines. Et le Castrais est même passé très proche de prendre la porte.

Puel est passé proche du licenciement... trois fois