Mercato - PSG : L’improbable révélation de Suarez sur l’arrivée de Messi à Paris !

Publié le 30 novembre 2021 à 10h45 par B.C.

Présent à Paris ce lundi à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’Or, Luis Suarez s’est prononcé sur l’intégration de son ami Lionel Messi au PSG.

Depuis plusieurs mois maintenant, c’est désormais sous le maillot du PSG que Lionel Messi évolue. Faute de pouvoir prolonger son bail avec le FC Barcelone, en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, l’Argentin a ainsi choisi de rejoindre le club de la capitale pour la suite de sa carrière. Ce lundi soir, Messi a donc reçu son septième Ballon d’Or sur ses terres, depuis le Théâtre du Châtelet à Paris. Et à cette occasion, Luis Suarez s’est prononcé sur l’arrivée de Lionel Messi au PSG, en révélant les détails de la nouvelle vie de son ami en France.

« Il m'a dit qu'il souffrait beaucoup en jouant dans le froid et sous la neige »