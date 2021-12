Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane pourrait provoquer une grosse révolution dans le projet QSI !

Publié le 30 novembre 2021 à 17h15 par D.M.

Priorité des dirigeants parisiens pour remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane pourrait réclamer la tête de Leonardo, directeur sportif du PSG.

« Si on a eu des contacts avec Zinedine Zidane ? Non, non, jamais. On a zéro contact avec Zidane. C’est un top coach, mais on a vraiment un des meilleurs coachs au monde. S’il pourrait venir un jour ? Pardon ? (Rires) ». Questionné ce lundi sur la piste Zinédine Zidane, Nasser Al-Khelaïfi a tenté de faire taire les rumeurs. Mais comme annoncé par le10Sport.com en exclusivité, cette piste est bel et bien d’actualité au sein du PSG. Les responsables basés à Doha souhaitent le voit débarquer à Paris en cas de départ de Mauricio Pochettino. Mais l’arrivée de Zinédine Zidane pourrait entraîner de grands changements en interne.

Leonardo sur le départ en cas d'arrivée de Zidane ?