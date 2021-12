Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé peut déjà faire une victime au Real Madrid !

Publié le 30 novembre 2021 à 21h45 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers le Real Madrid, où Florentino Pérez souhaiterait faire de lui la tête d’affiche de son nouveau projet.

A un jour et un mois de la tant attendue date du 1er janvier, Nasser Al-Khelaïfi a fait une sortie assez fataliste concernant Kylian Mbappé dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain. « Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi » a lancé le président du PSG, au micro de La Chaine L’Équipe , en marge de la cérémonie pour le Ballon d’Or 2021. Mbappé aurait donc déjà pris sa décision et cela pourrait notamment concerner le Real Madrid. Si l’éventualité de le voir en Premier League a existé, le prodige du PSG semble en effet n’avoir d’yeux que pour le club madrilène.

Asensio sait qu’il n’aura pas sa place avec Mbappé