Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante d’Al-Khelaïfi sur Kylian Mbappé !

Publié le 30 novembre 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé semble promis à un départ libre vers le Real Madrid à l’issue de la saison. Et Nasser Al-Khelaïfi a fait une grosse annonce lundi soir sur ce feuilleton…

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ? Ces derniers mois, l’attaquant français a clairement laissé entendre qu’il ne prolongerait pas son contrat au Parc des Princes, comme par exemple début octobre dans les colonnes de L’Equipe : « Ce qui peut me faire rester au PSG ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." ». Et alors qu’il a été classé 9e du classement Ballon d’Or 2021 rempoté par son coéquipier Lionel Messi lundi soir, Mbappé a fait l’objet d’une déclaration assez inattendue quant à son avenir au PSG après la cérémonie.

« Mbappé sait ce qu’il veut faire, nous aussi »