Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tape du poing sur la table pour le feuilleton Zidane !

Publié le 30 novembre 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le nom de Zinedine Zidane revienne avec insistance du côté du PSG ces derniers jours, le président Nasser Al-Khelaïfi a mis les choses au clair.

Lundi soir, au Théâtre du Châtelet, le PSG a vu son portier Gianluigi Donnarumma et son attaquant Lionel Messi soulever les trophées Yachine et le Ballon d’or. Quelques minutes plus tôt, sur les coups de 20h, Nasser Al-Khelaïfi s’est présenté au micro du journaliste Bertrand Latour et n’a pas échappé aux questions sur la situation de Mauricio Pochettino, dont le cas est discuté en interne comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 novembre dernier. Après avoir conforté l’entraîneur argentin, le président du PSG a nié tout contact avec Zinedine Zidane alors que le technicien français ne cesse d’être lié au PSG ces derniers jours lorsque en parallèle, Pochettino est envoyé à Manchester United en fin de saison.

« On a zéro contact avec Zidane »