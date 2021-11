Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, Mauricio Pochettino est totalement soutenu !

Publié le 30 novembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur les rumeurs entourant l’avenir de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi a assuré que le comité de direction était satisfait de l’entraîneur du PSG.

Comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 9 novembre dernier, le sujet Mauricio Pochettino est une discussion concrète en interne, que ce soit au sein du comité de direction du PSG ou à Doha. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Pochettino ne dispose plus d’un crédit total auprès de ses dirigeants alors qu’en parallèle, Manchester United serait prêt à faire de lui son entraîneur dès la fin de la saison à l’issue de la période d’intérim de Ralf Rangnick. Cependant, pour le moment, Mauricio Pochettino ne bougera pas selon le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

« Il est là, on est très content du coach »