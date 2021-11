Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thierry Henry annonce la couleur pour cette recrue XXL du Qatar !

Publié le 30 novembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il a enfin effectué ses grands débuts avec le PSG depuis son transfert cet été, Sergio Ramos devrait avoir un apport particulièrement précieux dans la capitale selon Thierry Henry.

Arrivé libre du Real Madrid au cours du mercato estival après être arrivé en fin de contrat, Sergio Ramos a effectué ses grands débuts avec le PSG dimanche sur la pelouse de l’ASSE (3-1) : « Très content, après des mois difficiles au cours desquels je n’ai pas pu jouer et aider l’équipe. C’est toujours très positif avec une victoire », a indiqué le défenseur espagnol au micro de Prime Video pour juger ses grands débuts avec le PSG. Et Ramos a d’ailleurs impressionné les observateurs près ce match…

« C’est un meneur d’homme, il va ramener ça au PSG »