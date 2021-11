Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a tenté de jouer un vilain tour à Leonardo !

Publié le 30 novembre 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que le PSG a entamé des discussions pour prolonger le contrat de Marquinhos, le club de la capitale pourrait ainsi définitivement écarter la menace que représente Chelsea avec le Brésilien.

Capitaine du PSG depuis le départ libre de Thiago Silva en août 2020 à l’issue du Final 8 de la Ligue des champions, Marquinhos s’est parfaitement adapté à ce nouveau rôle en affichant toujours un si bon niveau en match. Ainsi, le club de la capitale aurait pris la décision d’entamer des négociations pour prolonger le contrat de son capitaine selon RMC Sport . Actuellement sous contrat jusqu’en juin 2024, Marquinhos pourrait ainsi rempiler pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026.

Chelsea a tenté une approche pour Marquinhos l’été dernier