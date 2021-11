Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date d’arrivée de Zidane déjà connue ?

Publié le 30 novembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du PSG en cas de départ de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne devrait pas être accessible avant l’été prochain…

Interrogé vendredi dernier par l’ AFP sur les contacts annoncés entre le PSG et Zinedine Zidane, Leonardo avait mis les choses au clair : « On a beaucoup de respect pour Zinédine Zidane, ce qu'il a fait comme joueur et entraîneur, mais je peux vous affirmer très clairement qu'il n'y a aucun contact et qu'aucune rencontre avec lui n'a eu lieu », avait indiqué le directeur sportif du PSG, qui a donc nié toute possibilité de faire venir Zidane dans l’immédiat. Et pour cause…

Rien avant l’été prochain pour Zidane

En effet, comme l’a annoncé le JDD, Zinedine Zidane ne voudrait pas récupérer un poste vacant en milieu de saison et souhaiterait attendre l’été prochain pour reprendre du service, que ce soit au PSG ou ailleurs. Et sachant que Mauricio Pochettino peine encore à convaincre dans le contenu de ses matchs et que sa relation avec Leonardo ne serait pas au beau fixe, la collaboration avec Zidane pourrait bien se faire en fin de saison.