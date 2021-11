Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Leonardo avec cette cible à 0€ !

Publié le 30 novembre 2021 à 7h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic serait dans le viseur du PSG, qui aimerait réaliser un nouveau coup XXL à 0€. Toutefois, les Nerazzurri feraient tout leur possible pour prolonger leur milieu de terrain croate. Et ils pourraient obtenir gain de cause avant Noël.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a réalisé plusieurs coups XXL à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles de Leo Messi (FC Barcelone), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) et Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour les recruter librement et gratuitement. Et alors que Marcelo Brozovic sera en fin de contrat le 30 juin, le PSG envisagerait d'en faire de même avec lui. Toutefois, l'Inter serait déterminé à déjouer les plans parisiens.

Une prolongation avant Noël pour Marcelo Brozovic ?