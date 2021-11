Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message clair pour cette cible à 0€ !

Publié le 29 novembre 2021 à 0h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic figurerait sur les tablettes du PSG. Interrogé sur son milieu de terrain croate, Simone Inzaghi a fait clairement savoir qu'il était très important à ses yeux.

Après Leo Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, Leonardo aimerait réaliser de nouveaux coups XXL à 0€ à l'été 2022. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, qui sera en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Mais malheureusement pour le PSG, le milieu de terrain croate serait parti pour prolonger avec les Nerazzurri . Comme l'a indiqué Nicolo Schira sur Twitter , Marcelo Brozovic s'apprêterait à parapher un bail d'environ 6M€ avec le club milanais. Et pour éteindre encore un peu plus les espoirs du PSG, Simone Inzaghi a réaffirmé son désir de conserver Marcelo Brozovic.

«Marcelo Brozovic est très important»